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Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs - Son Dakika

Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs

14.02.2022 11:15
Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs

Edinilen son dakika haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek öğrenciler için ücretsiz spor hazırlık kursu düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek öğrenciler için ücretsiz spor hazırlık kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesindeki Anadolu İMKB Fen Lisesi spor salonunda uzman eğitmenler tarafından verilen kurs ilgi görüyor.

POMEM giriş sınavında tabi olacakları parkurların benzeri koşullarda eğitim gören adaylar, polis olabilmek için haftanın 4 günü yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kurs eğitmeni Nihat Akkoyun, ücretsiz spor hazırlık kursuna talebin çok fazla olduğunu söyledi.

Adayları parkurlara en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını belirten Akkoyun, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün organizasyonunda Halk Eğitim Merkezlerinin desteklediği kursumuz yoğun ilgi görüyor. Önceki yıllarda parkurları için ücretli kurslar vardı. Durumu iyi olmayan adaylar katılamıyordu. Bu yıl belediyenin düzenlediği kurs sayesinde birçok aday eğitimli bir şekilde parkura girecek. Kursumuza kayıtlar devam ediyor."

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Büyükşehir Belediyesi, POMEM, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs - Son Dakika


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