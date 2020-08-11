Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildiği kaydedildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 08:57

Kaynak: İHA

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