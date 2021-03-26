Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
26.03.2021 14:49
VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmet ele geçirildi.
VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmet ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün Edremit İlçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Van- Hakkari kara yolu üzerinde jandarma ekipleri önlem alıp, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Ardından da arazide arama tarama çalışması yapıldı. Aramalarda, terör örgütüne ait 10 kilo C-4 patlayıcı, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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