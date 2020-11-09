Son dakika haberi: Van'da 2 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Van'da 2 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
09.11.2020 11:17
Son dakika habere göre Van merkez Tuşba ilçesinde 2 metrelik boş kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van merkez Tuşba ilçesinde 2 metrelik boş kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik TOKİ'de meydana geldi. Kuyudan köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtaramayınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdiler. Kısa sürüde olay yerine giden ekipler, kendilerine ait özel aparatla köpeği mahsur kaldığı kuyudan çıkarıp özgürlüğüne kavuşturdular. - VAN
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