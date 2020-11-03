Son dakika haberi! Van'da 50 dükkanın bulunduğu pasajda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da 50 dükkanın bulunduğu pasajda çıkan yangına müdahale ediliyor
03.11.2020 09:37
Son dakika haberleri: Van'ın Özalp ilçesinde 50 dükkanın bulunduğu pasajda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Van'ın Özalp ilçesinde 50 dükkanın bulunduğu pasajda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangını gören çevredekiler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.
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