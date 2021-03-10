Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma (2) - Son Dakika

Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma (2)

DURUŞMA ERTELENDİ

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yöntemi ile yapıldı. Duruşmaya katılan 6'sı tutuklu 11 sanık savunma yaptı. Teknenin kaptanlarından olan ve yüzerek kurtulan sanık Medeni Akbaş, yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Bu olayın sorumlusunun kendisi olmadığını iddia eden Akbaş, "Göçmen olduklarını sonradan öğrendim. Bana bir grubun tekne gezisi yapacağını söylediler, şüphelenmedim. Deniz sakindi, dalga çıkınca da tekne alabora oldu. Ben kendi imkanlarımla kurtuldum. Kaçmadım, insanlık görevimi yaptım. Mağdurum, suçsuz yere aylardır burada yatıyorum" diye savunma yaptı. Diğer sanıklar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada tanıkların da dinlenmesinden sonra avukatlar savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasından sonra mahkeme heyeti ara verip, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

VAN