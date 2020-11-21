Son dakika haberi! Van'da 66 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da 66 kilo toz esrar ele geçirildi
21.11.2020 13:03
Son dakika haberler... Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 66 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 66 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Kasım 2020 tarihinde Gürpınar ilçesine uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisi alınması üzerine, arazide yapılan aramada şüpheli A.T. isimli şahıs 66 kilogram toz Esrar maddesi ile birlikte yakalandı. Şüpheli A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN
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