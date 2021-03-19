Son dakika haberi... Van'da, araçta 7 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de jandarma narkotik ekipleri, ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili durdurararak, arama yaptı. Araçta 7 kilo 673 gram eroin ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada, 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.

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