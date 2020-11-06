Son dakika haberi | Van'da arazide uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
06.11.2020 14:09
Son dakika haber: VAN'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 19 kilo 103 gram uyuşturucu ile 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
VAN'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 19 kilo 103 gram uyuşturucu ile 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nin Gölet mevkiinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, arazide arama- tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda 13 kilo 381 gram metamfetamin, 5 kilo 722 gram toz- esrar olmak üzere toplam 19 kilo 103 gram uyuşturucu ile 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Jandarma, uyuşturucu ve kaçak sigaraları saklayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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