Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.