Son dakika haberi! Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
15.12.2020 15:25
Son dakika gündem haberi: Van'da gece bekçiliği yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak yaşamını yitirdi.
Van'da gece bekçiliği yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak yaşamını yitirdi.
İpekyolu ilçesinde bir inşaatta gece bekçiliği yapan Soğukbulak, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Soğukbulak'ın düştüğünü fark eden işçiler 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Soğukbulak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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