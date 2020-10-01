Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı - Son Dakika

Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı

Son dakika haberleri... Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün, tekerlekli sandalye merkezi açtı.

Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı, System.String[]

Van'da yaşayan ve 9 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinin zarar görmesi üzerine tekerlekli sandalyeye mahkum olan Onur Öksün, tekerlekli sandalye merkezi açtı.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan bedensel engelli Onur Öksün (27), kendi imkanlarıyla tekerlekli sandalye merkezi açtı. Daha önce engelli araç tamir servisi açan Öksün, yoğun talep üzerine içerisinde tamir atölyesinin yer aldığı tekerlekli sandalye merkezi açtı. İpekyolu ilçesi Cumhuriyet İlkokulu yanında kurulan merkezin açılışında konuşan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman, Van'da bu tarz iş yerleri sayısının artmasını istediklerinin ifade ederek, engellilere yönelik bir tamir ve satış yeri açmasından ötürü Onur Öksün'e teşekkür etti. Van'da daha önce bir tamir atölyesi olmamasından dolayı bozulan tekerlekli sandalyelerin il dışına gönderildiğine dikkat çeken Kuşman, "Daha önce tekerlekli sandalyesi bozulan engelli kardeşlerimiz, bu sandalyelerini il dışına göndermek zorunda kalıyordu. Tekerlekli sandalyenin gidip gelmesi zaman alıyordu ve bu da engellilerin bir mağduriyet yaşamasına neden oluyordu. İnşallah bundan sonra engellilerimizin bu mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Bizlerde her daim engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bir toplum engellisiyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla birlikte bir şey ifade ediyor. Tek başına hiçbir şey ifade etmez. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyor, merkezin ilimize ve engellilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanifi Baykara ise kendine özgüveni olan engellilerin iş hayatına atılmalarını umut ettiklerini vurgulayarak, "İllaki bir devlet kurumunda veya özel bir sektörde çalışmakla kendi ailesinin ekonomisine katkı sağlanacak diye bir şey söz konusu değil. Bu şekilde kendine özgüveni olan arkadaşlarımızın işyerleri açarak hayata 'bende varım, bu hayatın bir parçasıyım' diyebilir. Arkadaşımız da kendi imkanlarıyla güzel bir yer açtı. Umarım başarılı olur. Bizlerde engelli camiası olarak arkadaşımızın yanındayız. Van'ın buna ihtiyacı vardı. Umarım hem engellilerimiz için hem de arkadaşımız için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Onur Öksün de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir tamir atölyesinin olmamasından dolayı kendilerine çok talep olduğunu ifade ederek, "Daha önce tamir servisimiz vardı. Bütün arkadaşlarım 'neden araç satmıyorsun' diye söylüyorlardı. Ondan sonra böyle bir mağaza açmaya karar verdim. Ailemin ve İstanbul'dan arkadaşlarımın büyük destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Engeli olmadan önce evinin önünde tamir işleri yaptığını, daha sonra talep üzerine ilk önce bir tamir atölyesi kurduğunu hatırlatan Öksün, "7 ay tamir servisinde devam ettikten sonra sıfır aracın rağbet görmesinden dolayı mağaza açmaya karar verdim ve hem tamir servisi hem de tekerlekli sandalye mağazası açtım" diye konuştu.

Daha önce tekerlekli sandalyeleri batıya gönderdiklerini ancak batıdan yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde sandalyelerine kavuştuklarını dile getiren Öksün, "Daha önce Ankara, İstanbul, Samsun'a gönderiyorduk. Sandalye 20 gün bazen bir ay kadar gelmiyordu. Ayrıca tamir için büyük paralar da gidiyordu. Biz de bu amaçla böyle bir yer açtık. Hem temiz hem de ucuz yapıyoruz. Kendim engelli olduğum ve bu sıkıntıları bildiğim için hiçbir engelli arkadaşıma bu sıkıntıyı yaşatmıyorum" ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin engelli aracı üretmek olduğuna vurgu yapan Öksün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerim destek olurlarsa, Türkiye'de bir ilki başarıp engelli aracı üretmeyi düşünüyorum. Bunun yanında yine engelli basketbol sandalyesi üretmek istiyorum. Ayrıca merkezimizde engelli istihdamı oluşturmak istiyorum. Engelli kardeşlerimiz burada kurs görebilirler. Engelliler eve bağımlı kalmasınlar. Bir engelli eve bağlı kaldığı zaman üzülüyor. Ben çok sıkıntı yaşadım. Evden çıkamıyordum ama bu araçlar sayesinde artık gezebiliyoruz, dışarı çıkabiliyoruz. Ben buradan sesleniyorum. Gücü yeten insanlar, gücü yetmeyen insanlara engelli aracı alıp versinler. Her insan bir engelli adayıdır. Tek isteğimiz insanlar bizi hor görmesinler."

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden açılış töreni, merkezin gezilmesi ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı
Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı
Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı
Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı

Engelli, Mahkum, Kaza, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Van'da bedensel engelli vatandaş tekerlekli sandalye merkezi açtı - Son Dakika Ekonomi

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