Son dakika haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 72 yıl hapis cezası bulunan 24 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak ile çalınan telefon ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.