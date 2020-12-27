Son dakika haberi! Van'da çocukların tahta kızakla kayak keyfi - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da çocukların tahta kızakla kayak keyfi
27.12.2020 10:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi'ndeki çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.
VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi'ndeki çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.
Erciş ilçesinde 2 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi'nde çocuklar yaptıkları tahta kızaklarla karın tadını çıkardı. Kartopu oynayan ve karı eğlenceye dönüştüren çocuklar, yaptıkları tahta kızaklarla çıktıkları yüksek tepelerden kayarak doyasıya eğlendi. Pandemiden dolayı gidemedikleri okulu çok özlediklerini söyleyen öğrenciler, kızaklarıyla yüksek tepelerden kayarak "lütfen evde kalın, maske takın" mesajı verdi.
- Ercişvan
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