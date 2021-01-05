Son dakika gündem: Van'da DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika

Van'da DEAŞ silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2020 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak Van'da faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müşterek operasyon sonucunda gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 34 şahıstan 12'si tutuklanmış, 22'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

-İHA-