Depremlerde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, okul idarecileri ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2011'deki depremlerde şehit olan 76 öğretmeni mezarı başında andı.

Erciş Kaymakamlığı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tören düzenlendi. Çelenk sunumunun yapıldığı törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin, öğretmenlerine teslim edilmesiyle sona erdi. İlçedeki okul idarecileri ve öğretmenler, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarını ziyaret etti. Öğretmenler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından meslektaşları için dua etti.