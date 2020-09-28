Son dakika haberi: Dereye yatağına düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İstasyon Mahallesi'nde yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.
Ekipler, kısa sürede köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Mahalle sakinleri, duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:05 - Kaynak: AA
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