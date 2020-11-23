Son dakika haberi! Van'da düzenlenen yöresel yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen yöresel yemek yarışması, renkli görüntüler oluşturdu.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin yöresel yemeklerinin ön plana çıkarılması için yemek yarışması düzenlendi.

Karagündüz Mahallesi Taziyeevinde gerçekleştirilen yarışmaya katılan 17 kadın, keledoş, erişte aşı, köfte ve helva kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Kentin yemek ve mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla yapılan programda birinci olan yarışmacılara elektrik süpürgesi, tencere seti, yemek takımı ve fırın, ikincilere ütü, granit takımı, baharat takımı ve banyo seti, üçüncülere de çatal, kaşık, bıçak seti, çay seti ve çerezlik takımı verildi.

Yarışmaya katılan kadınlardan Zehra Aygen, bu tür yarışmaların önemli olduğunu belirterek, "Yöresel yemek yarışmaları kültürel açıdan çok önemli. Güzel bir yarışmaydı, çekişmeliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Gerek coğrafyası, gerek beşiklik ettiği medeniyetten dolayı Van çok geniş bir yemek kültürüne sahip. Bizler de bu kültürü yaşatmak ve devamlılığını getirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu süreçte bir nebze olsun kadınlarımızın daha rahat nefes almalarını, farklı bir ortama girerek stres ve sıkıntılarını atmalarını hedefliyoruz. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.