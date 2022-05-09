Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs "dur" ihtarına uymayarak polisi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs "dur" ihtarına uymayarak polisi yaraladı

09.05.2022 13:45
Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs "dur" ihtarına uymayarak polisi yaraladı

Son dakika haberi... Van'da "dur" ihtarına uymayarak çarptığı polis memurunun yaralanmasına yol açan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve bir zanlı gözaltına alındı.

Van'da "dur" ihtarına uymayarak çarptığı polis memurunun yaralanmasına yol açan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve bir zanlı gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erciş istikametinden Van'a gelen 65 AAT 622 plakalı minibüsü Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken yoldaki polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Arka Sokaklar dizisinde 'Göçmen' ifadesi sansürlendi Arka Sokaklar dizisinde 'Göçmen' ifadesi sansürlendi Polis memurunun kendisine saldıran şahsa 6 el silahla ateş ettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Polis memurunun kendisine saldıran şahsa 6 el silahla ateş ettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs 'dur' ihtarına uymayarak polisi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Van'da düzensiz göçmen taşıyan minibüs "dur" ihtarına uymayarak polisi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement