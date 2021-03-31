Son dakika haberi: Van'da engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, uzmanlarca daha önce tespiti yapılan 2'si çocuk 7 kişiye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akkuş tarafından tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Aileler de desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.