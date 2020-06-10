Son dakika haberi! Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

VAN - Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, KHK ile ihraç 2 subay, askeri öğrencilikten atılan 2 kişi, 1 öğretmen, 1 sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere toplam 12 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 10 Haziran 2020 günü Van merkezi ve Hakkari ilinde yapılan eşzamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 4 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.