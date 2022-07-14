Son dakika haberi | Van'da fotoğraf sanatçıları dolunayla ile selfie çekti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Van'da fotoğraf sanatçıları dolunayla ile selfie çekti

14.07.2022 23:02
Son dakika haberi | Van'da fotoğraf sanatçıları dolunayla ile selfie çekti

Son dakika gündem haberi... Van'da akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bırakırken, fotoğraf sanatçıları dolunayla selfie çekti.

Van'da akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bırakırken, fotoğraf sanatçıları dolunayla selfie çekti.

Van'ın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, izleyenlere ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen fotoğraf sanatçıları bu anı yaşamak için bol bol fotoğraf çekti. Fotoğraf sanatçıları, dolunayın önüne davul zurna eşliğinde halk oyunları ekibi ile teleskop gibi objeler koyarak, dolunayı seyrine doyumsuzluğunu görüntülerdiler. Fotoğraf sanatçılarının gecenin finalinde dolunay ile selfie çekmeleri ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Van'da fotoğraf sanatçıları dolunayla ile selfie çekti - Son Dakika

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