Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

09.05.2022 09:23

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 5 operasyon gerçekleştirdi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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