Van'ın merkez Tuşba ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Van Gölü kıyısında Van-Erciş karayolu üzerindeki tarlalarda baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülüyor. Van Gölü'nün mavisi, karlı dağlar ve yeşilin birleştiği noktalarda açan kardelenler, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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