Son dakika haberi... Van'da korkutan ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi... Van'da korkutan ev yangını

13.10.2022 09:45

Son dakika haberlerine göre Van'da korkutan ev yangını Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Van'da korkutan ev yangını

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın ilçenin Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. Mehmet Fatih Tekin isimli vatandaşa ait daire üçlü prize takılı olan saç kurutma makinesinden çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri sev edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardın yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Salon ve mutfakta bulunan oturma grubu, yemek masası, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, 3 adet pencere ve o da tamamen kullanılmaz hale gelirken, koridordaki yolluk ve vestiyer, yatak odası, yatak odası takımı gardırop ve giysiler, 4 halı ve yolluk, bilgisayar, TV ünitesi konsol 1 adet kanepe, ısıtıcı

Banyo, duşakabin ve banyo dolabı tamamen yanarak daire ve içerisindekiler tamamen yandı.

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Van haberi | Van'da korkutan ev yangını Van haberi | Van'da korkutan ev yangını Son dakika sağlık: Anjiyoyu reddedip hastane kapısında kriz geçiren hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü Son dakika sağlık: Anjiyoyu reddedip hastane kapısında kriz geçiren hasta, kalp masajıyla hayata döndürüldü
Kaynak: İHA

İpekyolu, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Van'da korkutan ev yangını - Son Dakika

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