Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki okulları ve ibadethaneleri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının görüldüğü ilk günden bu yana toplu yaşam alanlarındaki önlemler devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde yoğun olarak kullanılan alanlarda koronavirüs ve viral enfeksiyonlara karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Okulları dezenfekte eden ekipler, vakit ve Cuma namazlarının kılındığı camileri de ilaçlıyor.

Kentte koronavirüse karşı başarılı bir dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarının rutin şekilde devam ettiğini söyledi.