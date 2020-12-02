Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem - Son Dakika

Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem

02.12.2020 10:48
Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem, System.String[]

Son dakika haber: VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi ile 2 işletme sahibi hakkında idari işlem uygulandı.

VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi ile 2 işletme sahibi hakkında idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir otelde, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin denetleme yaptı. Yapılan kontrollerde otelin havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayan vatandaşların olduğunu, alkollü içki servisi ve müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Ekipler, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbir kararları doğrultusunda 2' si işletme sorumlusu olmak üzere toplam 21 kişi hakkında idari işlem uyguladı. Polis ekipleri, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.


Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem
Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem - Son Dakika


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