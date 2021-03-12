Van'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
12.03.2021 21:47
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Muradiye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 02 HY 559 plakalı tır, karşı yönden gelen Muhammed Mehdi A.'nın kullandığı 41 R 5975 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Altun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - VAN
Son Dakika Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı