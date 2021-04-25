Çatak'ta antitank roketatar mühimmatı ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda antitank roketatar mühimmatı ve mermi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 25 Nisan 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 adet PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN