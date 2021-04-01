Sağlık çalışanları kırsal mahalleleri dolaşarak yaşlıların Kovid-19 aşılarını yapıyor - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, kırsal bölgelerdeki mahallelerde randevu alamayan yaşlılara ulaşarak aşılamalarını gerçekleştiriyor.

Özalp Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan ekipler, kırsalda yaşayan ve aşı için randevu alamayan 65 yaş üstündekilere bağlı oldukları muhtarlar aracılığıyla ulaşıyor.

Aşısını yaptırmayanları evlerinde ziyaret eden görevliler, hem Kovid-19 aşılarını yapıyor hem de sağlık taramasından geçiriyor.

Doktor Buket Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde bakım hizmeti gören ve 65 yaş üstü kişilerin aşılarını evlerinde yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa sağlık hizmeti götürmek için yoğun mesai yaptıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"İnsanları salgından uzak tutmaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç ve yatalak hastalarımızı yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız. Yaşlılarımızın evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bu süreçte bütün hastalarımızın sağlık ihtiyaçlarını bizler temin ediyoruz. Bu sıkıntılı süreçte hastalarımızın risk almalarını istemiyoruz. Bu yüzden evde bakım hizmetlerini hızlandırdık. Daha çok hastaya ulaşmaya ve tedavilerini ev ortamında yapmaya önem veriyoruz."

Gültepe Mahalle Muhtarı Ahmet Şakar da sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık göstererek en ücra mahallelere kadar sağlık hizmeti götürdüğünü anlattı.

Salgın sürecinde evde sağlık hizmetinin daha da önem kazandığını belirten Şakar, çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.