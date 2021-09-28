Üye Girişi
Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu

28.09.2021 15:29
Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu, System.String[]

Son dakika haberine göre VAN'ın Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da aşırı yağışlar sonrası selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde evleri hasar gören vatandaşlar için 40 konteyner kuruldu.

VAN'ın Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da aşırı yağışlar sonrası selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde evleri hasar gören vatandaşlar için 40 konteyner kuruldu. Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, sel nedeniyle evleri yıkılan ve ilk etapta çadırlara yerleştirilen vatandaşların geçici bir süre burada barınacağını söyledi.

Başkale ilçesinde, 31 Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde yapılan hasar tespit çalışmalarında, evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından konteynerler kuruldu. Vatandaşların geçici barınması için kurulan 40 konteyner; elektrik, su, kanalizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ailelere teslim edilecek.

Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, "Sel nedeniyle ağır hasarlı ve yıkık evlerimiz vardı. Zarar gören evlere ilk etapta çadırlar verildi. Buranın kış şartları biraz erken başlıyor. 40 konteyner bırakıldı ve  altyapısı tamamlandı. Selin ilk gününden bu yana bakanlarımız geldi, tüm devlet yetkilileri Esenyamaç'taydı. Esenyamaç bir gün bile yalnız bırakılmadı.  Halkımız yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun. Konteynerler de geçici. Zaten kalıcı konutlar yapılana kadar insanlarımız şimdilik burada kalacaklar. Devletimize çok minnettarız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"dedi. Mahalle sakini Suhyettin Uğur ise, selin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumlarıyla kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Devletimize minnettarız. Esenyamaç bir gün bile  boş kalmadı. Bakanlar, milletvekilleri vali bey ve kaymakam bey her gün bizim yanımızdaydı. Önce geçici olarak çadırlar verildi. Şimdi görüyorsunuz konteynerler geldi. Konteyner kent kuruldu. Evleri yıkılanlar ve hasar alanlar burada kalacak" diye konuştu. Sel sularına kapıldıktan sonra son anda kurtarılan Kader Yurtseven de, kendilerine her türlü desteği veren devlet yetkilileri ve hayırseverlere teşekkür etti.

Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu
Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı 15:20 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı 15:12 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi 15:07 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi
Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi 14:44 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti 14:43 Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti 150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı 14:28 150 kişinin yaşadığı binanın kolonları 7 kişilik ekip tarafından kırılmaya çalışıldı
Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi 14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar

Son Dakika Haberleri
15:19 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
15:15 Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı
15:06 Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi
14:43 Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi
14:43 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı
14:42 Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti
14:36 İrfan Can Eğribayat, G.Saray maçındaki hatası hakkında konuştu: Herkesin yiyebileceği bir gol
14:23 Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak
14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu         
15:15
Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı         
15:10
Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın         
15:00
Tunceli'de yurt krizi büyüdü! Geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık birbirine girdi Tunceli'de yurt krizi büyüdü! Geçici olarak kalan 4 öğrenci çıkarılınca, ortalık birbirine girdi         
14:44
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı         
14:18
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek         
13:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Kadıköy'de görenleri Fransız bırakan 'Fransız balkon' Kadıköy'de görenleri Fransız bırakan 'Fransız balkon'         
10:31
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 15:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement