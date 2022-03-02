Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

02.03.2022 16:48
Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

Son dakika haberine göre Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyon sonucu "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

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Jandarma, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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