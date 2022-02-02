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Son dakika haberi: Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

02.02.2022 13:04
Son dakika haberi: Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "6415 Sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek" suçlarını işleyenlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Van'da terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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