Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 20 şarjörü, 3 savunma tipi el bombası, PKM makinalı tüfeği namlusu, 195 fişek, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 biksi mayonu ele geçirildi.