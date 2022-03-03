Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

03.03.2022 08:44
Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Bir son dakika haberine göre Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "24 Şubat-2 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 62,47 gram metamfetamin, 44,05 gram eroin, 3,52 gram esrar, 5 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 36 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

YORUMLAR
500
Van'da 'torbacı' operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van'da 'torbacı' operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı Son dakika haber... Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:30 Çiğdem Batur, kendisine tacizde bulunan saplantılı hayranından bir kez daha şikayetçi oldu!
08:20 Ekmek teknesi yanarken çaresizce izledi! Küle dönen depo kullanılmaz hale geldi
08:09 Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar
07:58 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:57 Bugün hava nasıl olacak? Kar geri döndü, Türkiye buz kesti! İşte 3 Mart 2022 hava durumu
07:51 Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 08:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement