Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika yerel haberine göre Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kamyonetin zulasında 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonete narkotik köpeği Rexo ile birlikte yapılan aramada 50 kilo 895...

Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kamyonetin zulasında 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonete narkotik köpeği Rexo ile birlikte yapılan aramada 50 kilo 895 gram eroin ile 27 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Gövelek Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada kamyonetin kasa kısmının altında bulunan şasinin içerisine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 kilo 895 gram eroin ile 27 paket halinde toplam 27 kilo 380 gram metamfetamin Maddeleri ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak kamyonet sürücüsü O.D. ve yanında bulunan N.G. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler" denildi

Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Metamfetamin, Narkotik, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 08:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu: 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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