Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı

11.10.2020 10:53

Son dakika habere göre - Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gevaş'ta yapılan çalışmalar neticesinde;

- Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gevaş'ta yapılan çalışmalar neticesinde; 42 kilo 5 gram eroin, 9 kilo 682 gram metamfetamin ile çok miktarda para ile yakalanan İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İlimiz Gevaş ilçesinde seyir halinde bulunan 06 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine; oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde; Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın şoför ve yolcu koltuğu altına yapılmış zulada (kahveyle narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışılmış) 76 paket halinde toplam 42 kilo 500 gram eroin, 9 paket halinde toplam 9 kilo 682 gram metamfetamin ile 2 bin TL, 400 Euro, 120 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirilmiştir" denildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İran Uyruklu araç sürücüsü R.G.'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı
Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Van'da uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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