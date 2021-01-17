Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
İlçeye 35 kilometre mesafedeki Gültepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına'nın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Fırtına'nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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