Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Fırtına'nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Van 'ın Muradiye ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

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