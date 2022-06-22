Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki köprülü kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 ACB 701 plakalı Volkswagen Polo otomobille 65 DP 957 ve 47 AAN 753 plakalı Fort Transit kamyonetler çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.