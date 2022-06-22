Son dakika haber! Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı

22.06.2022 14:39

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı Van'ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki köprülü kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 ACB 701 plakalı Volkswagen Polo otomobille 65 DP 957 ve 47 AAN 753 plakalı Fort Transit kamyonetler çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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