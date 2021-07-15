Son dakika haberi: Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı - Son Dakika

Van'da geçen yıl keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubu düzenlenen programla anıldı.

Van'da 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için kazanın birinci yılında anma etkinliği düzenlendi.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, şehitliğe karanfil bıraktı.

Bilmez, burada yaptığı konuşmada, şehit olan güvenlik güçlerini unutmadıklarını belirterek, "Geçen yıl 15 Temmuz'da görev dönüşü emniyet teşkilatımıza ait bir uçağımızın Artos Dağı'na çarpması sonucu 7 kahraman polisimiz şehit oldu. Bugün burada onları anmak, onlara Fatiha hediye etmek ve onları unutmadığımızı göstermek için buraya geldik. Allah bu şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, kurum amirleri ve polisler de katıldı.