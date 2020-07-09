Son dakika haberi: 'Van Gölü'nde 5 ana akıntı sistemi var, dalış zor' - Son Dakika

Son dakika haberi: 'Van Gölü'nde 5 ana akıntı sistemi var, dalış zor'

Son dakika güncel haberi... VAN Gölü'nde yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan teknenin yeri tespit edildikten sonra cansız bedenlerle birlikte çıkarılması çalışmalarına başlanırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, göl ekosistemine dikkat çekti.

VAN Gölü'nde yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan teknenin yeri tespit edildikten sonra cansız bedenlerle birlikte çıkarılması çalışmalarına başlanırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, göl ekosistemine dikkat çekti. Akıntı ve dalış zorluklarına değinen Akkuş, Van Gölü'nde 5 ana akıntı sistemi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan ve 11 gün süren arama çalışmaları sonucu dün yeri tespit edilen teknenin cansız bedenlerle birlikte çıkarılması için çalışmalara başlanırken, gözler, 1650 rakımda bulunan ve farklı ekosisteme sahip Van Gölü'ne çevrildi. Şu ana kadar 13 cansız bedenden bazıları Çarpanak Adası açıklarında, bazıları da daha uzaktaki Bitlis'in Tatvan ve Reşadiye açıklarında bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölün ekosistemine dikkat çekerek, akıntı ve dalış zorluklarından bahsetti.

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'DALIŞI KURALINA GÖRE YAPMAK LAZIM'

Gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu belirten Dr. Mustafa Akkuş, denizlerde 1 olan atmosfer basıncının yüksek rakım nedeniyle Van Gölü'nde 0,825'e düştüğünü söyledi. Göldeki 1 metrelik dalışın denizde 1,1 metreye tekabül ettiğini de kaydeden Dr. Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü her yönüyle eşsiz bir ekosistem. Gerek sahip olduğu su kriterleri gerekse bulunmuş olduğu rakımla beraber Türkiye ve dünyanın en farklı ekosistemidir. Van Gölü'nü dalış açısından değerlendirmemiz gerekirse öncelikle belirtmemiz gereken noktalardan biri, Van Gölü yüzey rakımı olarak 1650 metrelik bir yüzey rakımına sahip yani bu dalışı çok farklı boyuta taşıyor. Çünkü Van Gölü'nde yapılacak olan dalışlar 'irtifa dalışı' dediğimiz dalışlardır. Peki burada dalış yapmak ne gibi bir durumu ortaya koyuyor? Deniz seviyesinde atmosfer basıncı 1 atmosfer ama Van Gölü'ne geldiğimiz zaman buradaki atmosfer basıncı 0,825 atmosfere düşüyor. Yani Van'a dalış için gelen herkesin öncelikle metabolizmasının buraya alışması için 24 saatlik zaman dilimi geçmesi lazım. Yine burada dalış yaptığımız zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada yaptığımız her 1 metrelik dalış aslında denizde 1,1 metreye tekabül ediyor. Yani biz burada 30 metreye indiğimiz zaman denizle kıyasladığımız zaman 36 metreye tekabül ediyor. Yani buradaki dalışlarda aslında çok çok daha dikkat etmemiz lazım. Van Gölü birçok güzellikler birçok sır barındırıyor. Ama dalışı her zaman kuralına göre yapmak lazım. Gerekli dikkati hassasiyeti göstermek lazım."

Van Gölü'nün farklı bir eko sisteme sahip olduğunu kaydeden Dr. Akkuş, "Van Gölü'nü diğer eko sistemlerden ayıran bir farkı da şu. Sodalı bir eko sistem. Dolayısıyla buradaki görüş mesafesi çok fazla düşüyor. Şu anda temmuz ayı itibariyle Van Gölü'ndeki görüş yılın en iyi görüşlerinden birisi. Çünkü su berrak, su karışımı yok ama su karışımının olduğu dönemlerde görüş 15 santime kadar düşüyor. Van Gölü kendi içinde devasa bir ekosistem. 3712 kilometre karelik alanıyla Marmara Denizi'nin 3'te bir büyüklüğünde bir yer böyle bir eko sistem olunca burası adeta denize benzer özellikler gösteriyor" dedi.

Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki 5 ana akıntı sistemine de dikkat çekerek, "Van Gölü'nde 5 tane ana akıntı sistemi var. Bunlardan en büyüğü hemen Van körfezinin önündeki Karasu ve Engil Çayı'nın neden olduğu güneye doğru akan ve Çarpanak Adası'nı da içine alan bölgedir. Bu nedenle özellikle Van Gölü'nde yasak olmayan dönemlerde balıkçıların ağlarının kilometrelerce sürüklendiğini görüyoruz veya su altında kalan hayalet ağların kilometrelerce ötelere gittiğine şahit oluyoruz. Bu yönüyle Van Gölü dalış açısından harika ama denize göre biraz daha zor dalış şartlarını içerdiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.


Van Gölü, Akkuş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Van Gölü'nde 5 ana akıntı sistemi var, dalış zor' - Son Dakika
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