Son dakika haberi... Van Gölü'nde 5 ton 450 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Van Gölü'nde yapılan denetimlerde 5 ton 450 kilogram inci kefali balığına el konulurken, 7 kişiye de 16 bin 579 TL para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İpekyolu, Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Akköprü Deresi ile Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik faaliyet esnasında 550 kilogram canlı olmak üzere 5 ton 450 kilogram inci kefali balığına ve bin 250 metre uzunluğunda 6 adet uzatma, manyat, serpme ağlara el konuldu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten 7 kişiye 16 bin 579 TL idari para cezası uygulandı. Ağlara takılı canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ağlardan kurtarılarak tekrar bırakılırken, istihsal malzemeleri ise kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

Ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sıhke Göleti ve diğer su kaynaklarında yapılan sazangiller av yasağı denetimlerinde ise 8 adet tırıvırı türü av malzemesine el konuldu. - VAN