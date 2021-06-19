Son dakika haberi: Van Gölü'nde su sporları etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Maviden Yeşile, 1071'den 2023'e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları" projesi kapsamında başlatılan kano eğitimleri Van Gölü'nü renklendirdi.

Ahlat Gençlik Merkezi ile Selçuklu Okçuluk ve Spor Kulübü iş birliğiyle hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Ahlat sahillerinde kano eğitimleri başladı.

Van Gölü sahilinde başlayan eğitimlerin açılış programına katılan Kaymakam Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, sporcularla kano yaptı.

Proje ile Van Gölü'nü su sporları alanında canlandırmayı hedeflediklerini belirten Dağ, "Projemiz hem turizmin geliştirilmesi hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi anlamında önemli bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gelecek vizyonumuzda daha ileri projelere adım atacağımızı düşünüyoruz, inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çoban ise kaymakamlık ve belediye olarak gençlik merkezinin su sporları alanında yaptığı aktiviteleri yaygınlaştırmak için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Van Gölü'ndeki bu aktivitelerin ilçeye hem canlılık kattığını hem de turizme katkı sağladığını ifade eden Çoban, şunları aktardı:

" Türkiye'nin belki birçok yerinde deniz sahillerinde insanların yaşayamayacağı zenginlikleri Ahlat'ta görmek mümkün. Kano sporunu çok önemsiyoruz. Bugünkü etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki su sporları noktasında bölgeyi kucaklayacak en önemli merkez Ahlat sahilleri her türlü etkinliğe hazır."

Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez de proje kapsamında 7-29 yaş aralığındaki gençler için geleneksel okçuluk, su sporları, kano, fotoğrafçılık ve ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra çadır kampları, doğa gezileri ve foto safari gibi etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Projenin 12 ay süreceğini aktaran Gülmez, "Kano eğitimlerimizi ise Ahlat şartlarını düşünürsek yaklaşık 8 ay sürdürmeyi planlıyoruz. Bu projede ilçemizde 300 gencimize geleneksel okçuluk öğretmeyi hedefliyoruz. Kano da ise 50 gencimizi profesyonel anlamda yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.