Son dakika haberi! Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde sıkı önlemlerle korunacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde sıkı önlemlerle korunacak

14.04.2021 11:09
Son dakika haberi! Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde sıkı önlemlerle korunacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde alınacak sıkı önlemlerle korunacak.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde alınacak sıkı önlemlerle korunacak.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü başlıyor.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince alınacak önlemler belirlendi.

Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile yol güzergahları sürekli gözetim altında tutulacak.

Jandarma ve polis ekiplerinin gölde botlarla sürekli devriye atacağı bu dönemde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışacak.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi ise kaçak avlanmaya dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtacak, okullarda bilinçlendirme amaçlı etkinlikler düzenleyecek.

"Balığımıza sahip çıkmalıyız"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, kentteki ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek av yasağı sürecinde alınacak tedbirleri kararlaştırdıklarını söyledi.

Van Gölü'ne dökülen akarsularda kaçak avlanmanın önüne geçmek için sıkı önlemler alınacağını anlatan Akkuş, "Her yıl olduğu gibi yine jandarma ekipleri akarsu ağızlarında nöbet tutacak. Bizim için en kritik alanlar Erciş körfezinde bulunan Zilan Çayı, Deliçay ve Bendimahi Çayı'dır. Güvenlik güçleri burada 24 saat koruma ve kontrol çalışması yürütecek. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl Bitlis yolunda kaçak balıkları taşımak isteyen avcılara karşı gezici birlikler ek önlemler alacak." dedi.

Kaçak avlanmanın balığın neslinin devamı için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Akkuş, şunları kaydetti:

"Koruma çalışmaları birçok yönden yürütülecek. İlk olarak balığı gölde avlattırmayacağız. Eğer bir şekilde avlanırsa bunun kara yoluyla taşınmasını önleyeceğiz. Buna rağmen taşınıp merkezlere getirilirse polis ve zabıta aracılığıyla balığın satışını engelleyeceğiz. Burada en büyük iş halkımıza düşüyor. Vatandaşlarımız bu dönemde balık almasınlar. Balığımıza sahip çıkmalıyız. Eğer balığı kimse satın almazsa kaçak avcılar da balık avlamaz. Dolayısıyla kamu kurumlarının aldığı tedbirlere ek olarak bu yıl okulları ziyaret edip, çocuklara balığımızın önemini anlatacağız."

"İnci kefallerinin hem boyu uzadı hem de popülasyonu arttı"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise suyun tersine yüzen inci kefalinin korunması amacıyla Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, YYÜ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından önlemlerin alındığını aktardı.

Bölgede 15 bin kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını vurgulayan Görentaş, yapılan çalışmalarla kaçak avcılıkta önemli bir noktaya gelindiğini belirtti.

Vatandaşların da bilinçlenmesiyle inci kefallerinin hem boyunun uzadığını hem de popülasyonunun arttığını söyleyen Görentaş, "Van Gölü'nde yaptığımız stok tespit çalışmalarımız bu yıl içerisinde sonuçlanacak. Yılda yaklaşık 10 bin ton inci kefali avlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız ödenekle 12 araç kiraladık. Kiralanan araçları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, jandarma ve emniyet ekiplerine dağıtıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz ve ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada olacak. Alınacak ihbarlara anında müdahale edilecek. Bu şekilde kaçak avlanmanın önüne geçeğiz." dedi.

Av Yasağı, Van Gölü, Akarsu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde sıkı önlemlerle korunacak - Son Dakika


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