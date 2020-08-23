Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki en büyük ada Adır'ın, turizme kazandırılması isteniyor - Son Dakika

VAN Gölü'nün en büyük adası olan ve 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilen Adır Adası'nın, turizme kazandırılması bekleniyor. İnanç turizmi açısından Adır Adası'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten mahallede yaşayanlar, hala ayakta duran yapıların bir an önce restore edilmesini istiyor.

Van Gölü'ndeki 4 adadan en büyüğü olun Adır Adası'nın turizme açılması bekleniyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan biri olan Adır Adası 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Adır Adası'ndaki Lim Manastırı'nın temelinin 11'inci yüzyılda atıldığı, 1305 yılında da tamamlayıcı bazı bölümler ilave edildiği öğrenilirken, jamaton, şapel ve keşiş odaları gibi bölümleri ise 1766'da yapıldığı bildirildi. 1918 yılına kadar kullanılan yapı, o tarihten sonra definecilerin hedefi haline geldi. Yaklaşık 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından ulaşılan Adır Adası'ndaki yapıların birçoğu doğal koşullar ve defineciler tarafından tahrip edilse de günümüze kısmen ulaşan yapılar da bulunuyor.