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Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu "koruma eylem planı"yla çözülecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu "koruma eylem planı"yla çözülecek

30.05.2021 12:37
Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu

Son dakika gündem haberi: Van Gölü'nün yıllardır çöp ve atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" ile giderilecek.

Van Gölü'nün yıllardır çöp ve atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorunu, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" ile giderilecek.

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü özelliğine sahip Van Gölü'nde kirliliği önlemek ve gölün gelecek nesillere daha temiz kalmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İlbank (İller Bankası) Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş belediyeleri ile kentteki kurumların iş birliğiyle Van Gölü için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından kirliliğe yol açan tüm konular rapor haline getirilerek, gölün atık sular ve katı atıklarla kirlenmesinin önlenmesi amacıyla "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" hazırlandı.

Van'da 1 Haziran'da geniş katılımla düzenlenmesi planlanan "Van Gölü Sempozyumu" ile eylem planına son şekli verilecek ve koruma çalışmalarında yol haritası belirlenecek.

"Amacımız Van Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçmek"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Van Gölü'nün dünya ve Türkiye'nin önemli ekolojik değerlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tüm kurumların Van Gölü için seferber olduğunu anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 'Van Gölü Koruma Eylem Planı' hazırlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, İller Bankası ve bütün paydaşlar, belediyeler, özel idareler ve kurumların katılımıyla bir çalışma yapılmaktadır. Amacımız Van Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçmek. Bunun için de gölün etrafındaki atık suların mutlaka arıtılması, planlanan projelerin bir an önce bitilmesi ve arıtma tesisi bulunmayan ilçelerde bir an önce çalışma başlatılması için koruma eylem planı hazırlanıyor. Bu çalışma hem Van hem de Bitlis bölgesinde yürütülüyor. Beklentimiz sadece Van Gölü'nün kirliliğiyle sınırlı kalmayıp gölün etrafındaki imarı da içine alacak şekilde bir havza yönetimi oluşturulması."

Van Gölü'nde dip temizliği yapılacak

Yıllardır göle akan atık suyun sahil kıyısında kirlilik ve bataklık oluşturduğunu ifade eden Bilmez, yapılacak çalışmalarla bundan sonra atık suların Van Gölü'nü kirletemeyeceğini, tam tersine temizliğine katkı sunacağını vurguladı.

Koruma eylem planı kapsamında göl çevresindeki ahırların kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nü en çok atık su kirletiyor. Günlük 100 bin metreküp atık suyun sadece yüzde 25'i arıtılarak göle dökülüyor, diğer atık sular arıtılmadan göle veriliyor. Bunun için modern bir biyolojik arıtma tesisi yaptık ve projemiz bitti. Yaklaşık 180 milyon liraya mal oldu. Tesisimiz iki aydır temiz su ile deneme amaçlı çalıştırılıyor. İnşallah 1 Haziran'da hem tesisimizi devreye alacağız hem de Van Gölü ile ilgili yapılacakları konuşacağız. Sahilde oluşan dip çamur temizliği konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Vanlıların taleplerini ilettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi el ele verip imkanlarını birleştirerek bu işe en kısa zamanda başlayabileceğimizi umuyoruz."

Dipte biriken balçık ve çamurun temizlenmesiyle gölün eski doğal yapısına kavuşacağını belirten Bilmez, bu konuda başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmaları kente davet ederek çalışmalara başlamayı planladıklarını dile getirdi.

"Van Gölü artık kirletilmeyecek"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de kentin sürdürebilirliği için Van Gölü'nün temiz tutulması ve kirlenen kısımların temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversite bünyesinde gölün tüm yönleriyle araştırılması için bilim kurulu oluşturduklarını belirten Şevli, şöyle devam etti:

"Koruma eylemi planı kapsamında göle kıyısı olan tüm belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının paydaş olduğu Van Gölü Sempozyumu düzenlemeyi kararlaştırdık. İlk kez Van Gölü'nü merkeze alan geniş katılımlı bir sempozyum olacak. Ulaşım, sağlık, turizm, tarihsel süreç ve alan yönetimi gibi konular detaylı olarak ele alınacak. Farklı üniversitelerden bilim adamları sunum yapacak. Sempozyumda ele alınacak konular kitap haline getirilecek. Bundan sonraki süreçte eylem planı kapsamında üçer aylık raporlar hazırlayacağız. Hem eylem hem de uygulama aşamaları olacak. Van Gölü artık kirletilmeyecek. Gölün kıyısında dip çamur temizliği yapılması çok önemli bir çalışma. Bunun tamamlanmasıyla insanların şehre yakın kıyılarda yeniden göle girebileceğini düşüyoruz."

Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planı yla çözülecek
Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planı yla çözülecek
Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planı yla çözülecek
Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planı yla çözülecek
Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu koruma eylem planı yla çözülecek

Van Gölü Havzası, Van Gölü, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'koruma eylem planı'yla çözülecek - Son Dakika


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