Son dakika haberi | Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme - Son Dakika
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Son dakika haberi | Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme

03.03.2022 00:57
Son dakika haberi | Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme

Son dakika haber: Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili biri tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili biri tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 7'nci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu iddia edilen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışında biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS'le duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş, suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebini yeniledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına, bir dahaki duruşmada hazır olacak şekilde duruşmayı 20 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürülmüştü. Burada tekne kaptanı Medeni Akbaş'ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmişti. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek görüntülenen teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle sudan çıkarılmıştı. - VAN

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Van Gölü, Haziran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme - Son Dakika


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