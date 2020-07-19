Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı

Son dakika gelişmesine göre VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

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Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmaları 22'nci güne girerken, bugün 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı, 56'ya yükseldi.

Van Gölü'nde çıkarılan cesetler, tekne ve botlarla kıyıya yanaştırılıp, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü.


Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika
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