Son dakika haberi: Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını - Son Dakika

DENİZE kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin mavi bayraklı plaja sahip olan ilk kenti Van'da, göl kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı, özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Türkiye'nin birçok kentinden plaja gelenler, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin uğrak yerleri arasına girdi. Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla ilgi çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, havaların ısınmasıyla doldu. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan normalleşme adımları ile hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentteki yerli ve yabancı turistler, hafta sonlarını Mollakasım Halk Plajı'nda geçirdi.