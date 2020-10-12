Son dakika haberi! Van Gölü'nün Tatvan sahilinde 4 iskele yapılacak - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Bitlis'in Tatvan ilçesine 4 yeni iskele kurulacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin girişimleriyle, İşletme ve Kale mahalleleri ile Yelkenli köyü kıyı şeridinde kurulacak iskelelerin yapımı için çalışmalara başlandı.

Çalışmaları inceleyen Geylani, kente değer katacak ve turizmi canlandıracak projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçenin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Geylani, şunları kaydetti:

"İlçemizin en önemli faktörlerinden biri olan gölümüzden en iyi şekilde istifade etmek için hazırladığımız projelerin ilk ayağı olan iskele yapımlarına başladık. İskelelerin ikisi Kale Mahallesi'nde, biri İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanı civarında, biri de Yelkenli Köyü kıyısında kuruluyor. Ayrıca, etüt çalışması devam eden gemi barınağı projesi ve plaj projelerimiz de var. Bunların yapılmasıyla bacasız sanayi dediğimiz turizmde istediğimiz ivmeyi yakalayacağız."